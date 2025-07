Il Pkk dice addio alle armi cerimonia nel Kurdistan

Il Kurdistan assapora un momento di svolta storica: il PKK, simbolo di decenni di lotta e resistenza, si appresta a deporre le armi in una cerimonia che segna un passo importante verso la pace. Dopo l’annuncio di Abdullah Ocalan di sciogliere il gruppo, la comunità kurda guarda con speranza al futuro, mentre una ventina di leader e rappresentanti si riuniscono in un villaggio vicino a Sulaymaniyya per celebrare questa audace scelta di dialogo e riconciliazione.

Il Partito dei Lavoratori del Kurdistan terrà nelle prossime ore una cerimonia con cui abbandonerà le armi, dopo la storica decisione di sciogliere il gruppo presa nei mesi scorsi da Abdullah Ocalan, il leader del Pkk imprigionato dal 1999. L'evento è in programma in un villaggio nei pressi di Sulaymaniyya, nella regione autonoma del Kurdistan iracheno. Secondo i media locali, una ventina di.

Il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) terrà nelle prossime ore una cerimonia con cui abbandonerà le armi, dopo la storica decisione di sciogliere il gruppo presa nei mesi scorsi dal leader imprigionato Ocalan.

Il Pkk dice addio alle armi, cerimonia nel Kurdistan - Il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) terrà nelle prossime ore una cerimonia con cui abbandonerà le armi, dopo la storica decisione di sciogliere il gruppo presa nei mesi scorsi da Abdullah ...

Comincia il disarmo dei combattenti curdi del Pkk - L'11 luglio il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk), in guerra con Ankara da quarant'anni, avvierà il suo processo di disarmo con una cerimonia nel Kurdistan iracheno.