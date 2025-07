Il petrolio apre in rialzo a New a York a 67,30 dollari

Il petrolio apre in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dell'1,10% a 67,30 dollari al barile.

Petrolio alle stelle con l'incubo dello Stretto di Hormuz: Wti a 74,69 dollari, gas a 41,90 euro. E l'Europa apre in calo - Il petrolio alle stelle mette in allarme i mercati globali, con il WTI che raggiunge i 74,69 dollari e il gas a 41,90 euro, mentre l’Europa apre in calo.

Teheran apre al dialogo con Israele, il petrolio torna sotto i 70 dollari e si indebolisce il biglietto verde. In calo anche l'oro. Banche sotto i riflettori, bene Leonardo.

I listini europei hanno mandato in fumo 185 miliardi in termini di capitalizzazione. Oro in rialzo dell'1% a 3.451 dollari l'oncia. Su anche petrolio (+ 7%) e gas (+ 4,7%)

