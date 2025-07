Il pensiero suicida è un feto che cresce nel cranio ogni giorno e ti sussurra ‘basta’ Questa è la storia di uno che non ce l’ha fatta | Fedez si racconta in un libro

Fedez si apre come mai prima d’ora in un libro intimo e sincero, raccontando le sfide più profonde della sua vita. Tra pensieri oscuri e momenti di rinascita, l’artista condivide il suo percorso di lotta contro il pensiero suicida e la ricerca di senso. Un viaggio personale che invita alla riflessione, dimostrando che anche nelle tenebre è possibile trovare la luce. La sua storia è un potente messaggio di speranza e resilienza.

“Questa che leggerete è la storia di uno che non ce l’ha fatta”. Fedez ha scritto un libro, cercando di “elaborare episodi della mia vita e dargli un senso”. Lo ha rivelato in un video pubblicato all’inizio di luglio sul canale YouTube del giovane comico e influencer Gabriele Vagnato. Ieri 10 luglio, sul suo account Instagram, ha condiviso le foto di alcune righe. Un volume – la cui data di uscita non è ancora stata resa nota – in cui il rapper promette di mettere se stesso e la sua vita. Dal tumore al pancreas al periodo pre-Sanremo 2025, fino al divorzio con Chiara Ferragni. Ma anche il bacio con Rosa Chemical (al Festival di Sanremo 2023) e il litigio con Luis Sal, che conduceva insieme a lui il podcast “Muschio Selvaggio”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Il pensiero suicida è un feto che cresce nel cranio ogni giorno e ti sussurra ‘basta’. Questa è la storia di uno che non ce l’ha fatta”: Fedez si racconta in un libro

