Il Partito Democratico si trova al centro di una bufera politica in vista delle imminenti elezioni regionali, con tensioni e divisioni che minano l'unità interna. Tra candidature ancora da confermare e alleanze in bilico, il quadro appare incerto e teso, soprattutto in Toscana, dove le scelte strategiche potrebbero influenzare l'intera campagna. La sfida di Elly Schlein sarà senza dubbio difficile: riuscirà a ricostruire coesione e fiducia nel partito?

Il Pd è in crisi in attesa delle elezioni regionali che, in autunno, riguarderanno Marche, Toscana, Puglia e Campania. Al netto di Matteo Ricci, sul quale permangono dubbi, non c’è ancora un candidato ufficiale e crescono le tensioni nel campo largo. La crisi del Pd: Toscana docet. La prima gatta da pelare per Elly Schlein è la Toscana. Il Pd ha prima scaricato Eugenio Giani, il governatore uscente, perché non è gradito a nessuno degli alleati: né ai Cinquestelle, che lo hanno sempre attaccato, né ad Avs e nemmeno a Italia Viva. In realtà Giani non va giù nemmeno ad Elly che, però, ha paura di perdere consenso nel suo partito. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il Pd in crisi verso le regionali: nessun candidato ancora ufficiale. Risse e tante divisioni nel campo largo

