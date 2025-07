Il Pd ha chiesto l’avvio di un’indagine conoscitiva sulla giustizia sportiva

Il Partito Democratico ha deciso di mettere sotto la lente d’ingrandimento la giustizia sportiva, un settore cruciale per garantire equità e trasparenza nel mondo dello sport. Con Mauro Berruto che ha formalizzato la richiesta, si apre una nuova fase di analisi approfondita volta a riformare un sistema complesso e spesso al centro di polemiche. È arrivato il momento di normare un sistema che è...

Il Pd ha chiesto di avviare una indagine conoscitiva sulla giustizia sportiva. Lo ha fatto con il proprio responsabile nazionale sport, Mauro Berruto, che a depositato la richiesta. Il deputato dem ha spiegato: ««Ho depositato oggi, dopo averla annunciata in ufficio di presidenza della 7ª Commissione, una richiesta di indagine conoscitiva sul tema della giustizia sportiva. Credo sia inderogabilmente giunto il momento di normare un sistema che è sfuggito dalle mani e dagli obiettivi originari, usato – con enorme spreco di tempo e risorse – sempre più spesso come clava per demolire gli avversari delle governance federali in fantomatici tribunali dove i giudici vengono scelti e nominati da chi dovrebbe essere giudicato». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Il Pd ha chiesto l’avvio di un’indagine conoscitiva sulla giustizia sportiva

In questa notizia si parla di: indagine - conoscitiva - giustizia - sportiva

Sette mesi di chiusura per il ponte sulla Bure, indagine conoscitiva per chi ha subito danni - Dopo sette mesi di chiusura, il ponte sulla Bure di Pontenuovo ha lasciato segni profondi sull'economia locale.

Giustizia sportiva, il deputato #Berruto (Pd) chiede l’avvio di un'indagine conoscitiva. Arriva la replica di #Gravina Vai su X

Giustizia sportiva, è bufera: Berruto chiede un'indagine parlamentare! Gravina furioso, la replica; Giustizia sportiva nel mirino della politica, Gravina non ci sta: cosa è successo; Pd, Berruto chiede un’indagine sulla giustizia sportiva: la risposta di Gravina….

Pagina 0 | Giustizia sportiva, è bufera: Berruto chiede un'indagine parlamentare! Gravina furioso, la replica - Così l'ex pallavolista, attuale responsabile nazionale sport: "Viene usata sempre più spesso una clava per demolire gli avversari delle governance federali in fantomatici tribunali". tuttosport.com scrive

Giustizia sportiva nel mirino della politica, Gravina non ci sta: cosa è successo - Una richiesta, quella di Berruto, che ha subito provocato una alzata di scudi dal mondo dello sport e in particolare dalle varie Federazioni. Come scrive msn.com