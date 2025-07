Il Parco San Valentino cambia orari in attesa dei concerti estivi

modifiche agli orari di apertura del parco, per garantire un'esperienza indimenticabile a tutti gli appassionati di musica. Preparatevi a vivere momenti magici all'aperto, immersi in sonoritĂ coinvolgenti e atmosfere festive, mentre l'estate si avvicina con il suo carico di energia e appuntamenti imperdibili. Restate sintonizzati per scoprire tutte le novitĂ e non perdere nemmeno un beat!

Manca poco all'estate dei concerti in cittĂ . Parco San Valentino nel mese di luglio offrirĂ un programma di appuntamenti dedicati alla grande musica dal vivo con il Pordenone Blues Festival e Pordenone Live. Per consentire l'allestimento e lo svolgimento degli spettacoli saranno previste alcune. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Inizia la rassegna "Estate al Parco" con lo spettacolo “Pinzimonio in Salsa Goldoni”, tra commedia dell’arte e suggestioni musicali. Domenica 6 luglio Ore 19:00 Parco San Valentino Info bit.ly/etatealparco25 Orchestra da Camera di Pordenone Vai su Facebook

