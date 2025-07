Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni | Tancredi estromesso da Galleria Milano Moda Odile prende il comando

Prepariamoci a un turbinio di emozioni con le anticipazioni della decima stagione de Il Paradiso delle Signore! Mentre Tancredi si trova ai margini di Galleria Milano, Odile prende il comando, trasformando il destino dei protagonisti. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa nuova avventura, tra passioni, intrighi e rivoluzioni nel cuore del grande magazzino. Non resta che immergersi in questa coinvolgente trama per scoprire come si evolveranno le sorti dei nostri amati personaggi.

Scopriamo insieme le prime Anticipazioni sulla decima stagione de Il Paradiso delle Signore, ecco cosa accadrà nelle nuove puntate della soap di Rai 1 a Tancredi e Odile. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Tancredi estromesso da Galleria Milano Moda, Odile prende il comando

In questa notizia si parla di: paradiso - signore - anticipazioni - tancredi

Giulia Furlan licenziata dopo collusione con Tancredi per sabotare Paradiso delle Signore - Giulia Furlan, interpretata da Marta Mazzi, ha scosso gli equilibri de "Il Paradiso delle Signore" con la sua ambizione e audacia.

Brutta sorpresa per Tancredi, mentre Odile viene promossa: ecco le prime #Anticipazioni della decima stagione de #IlParadisoDelleSignore Vai su Facebook

Il Paradiso delle Signore 9 anticipazioni 2 maggio: Rosa scopre le bugie di Tancredi, Guido sconvolge Matteo; Il Paradiso delle Signore 9, anticipazioni dal 28 aprile al 2 maggio: la verità su Tancredi viene a galla, Enrico rischia la vita; Il Paradiso delle Signore, anticipazioni aprile: Tancredi prova a baciare Rosa, che fine farà Marcello.

Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Tancredi estromesso da Galleria Milano Moda, Odile prende il comando - Scopriamo insieme le prime Anticipazioni sulla decima stagione de Il Paradiso delle Signore, ecco cosa accadrà nelle nuove puntate della soap di Rai 1 a Tancredi e Odile. Secondo comingsoon.it

Il Paradiso delle Signore 10, anticipazioni: Tancredi sarà fuori dalla GMM? - Le trame future Il Paradiso delle Signore rivelano che Tancredi lascerà la guida del grande magazzino milanese. Segnala superguidatv.it