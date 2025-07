Il pancione si fa protagonista durante il tour estivo | lo slip dress scelto dalla cantante per salire sul palco esalta le forme con eleganza

tra una tappa e l’altra del tour, la sua spontaneità e stile si fanno notare, incarnando perfettamente l’equilibrio tra femminilità e forza. La scelta di uno slip dress che valorizza il pancione diventa simbolo di eleganza e naturalezza, trasmettendo un messaggio di bellezza autentica e rinnovata. In questa estate ricca di emozioni, Anna Tatangelo ci dimostra come la moda possa essere un potente veicolo di espressione e libertà.

N el pieno della sua estate più intensa, Anna Tatangelo abbraccia un doppio palcoscenico: da un lato quello musicale, con il suo Summer Tour che la porta nelle piazze italiane fino a settembre, dall’altro quello personale, con l’annuncio della sua seconda gravidanza. «Un altro nuovo inizio che la vita mi dona», ha scritto sui social, raccontando con grazia e riserbo l’emozione di diventare di nuovo mamma. Tra una tappa e l’altra del tour, la cantante si mostra raggiante, con look premaman che celebrano la femminilità e una nuova storia d’amore che, seppur ancora discreta, sta pian piano prendendo forma. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il pancione si fa protagonista durante il tour estivo: lo slip dress scelto dalla cantante per salire sul palco esalta le forme con eleganza

