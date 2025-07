Il NY Cosmos risorge dalle ceneri | fu il club di Pelè e Beckenbauer Pepito Rossi sarà vicepresidente

Il rinascimento del NY Cosmos è finalmente ufficiale: dopo il fallimento del 2020, il club più iconico del calcio americano torna in scena, pronto a scrivere un nuovo capitolo di successo. Ricco di storia e campioni indimenticabili come Pelé e Beckenbauer, il Cosmos si prepara a tornare nel 2026 nella USL, con Giuseppe "Pepito" Rossi come vicepresidente e leader dell’area tecnica. Un ritorno che entusiasma i tifosi e promette grandi emozioni—continua a leggere.

Adesso è ufficiale, il NY Cosmos è tornato a vivere dopo il fallimento del 2020. Il mitico club americano che monopolizzò le scene del calcio statunitense negli anni 70 acquistando fior di campioni assoluti, tra cui Pelé, Chinaglia, Wilson e Beckenbauer, farà il debutto nel 2026, nella 3a divisione la USL. Come vicepresidente e a capo dell'area tecnica ci sarà Giuseppe "Pepito" Rossi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: cosmos - club - beckenbauer - pepito

Il NY Cosmos risorge dalle ceneri: fu il club di Pelè e Beckenbauer, Pepito Rossi sarà vicepresidente.

Morto Beckenbauer, il ricordo: le sue vacanze in Toscana all’insegna ... - Nel 1980 infatti Beckenbauer giocò una partita allo stadio Artemio franchi di Firenze contro la Fiorentina. Si legge su lanazione.it

Franz Beckenbauer will Ex-Klub Cosmos helfen - t-online.de - Bringt sich bei New York Cosmos ins Gespräch: Franz Beckenbauer. Segnala t-online.de