Il nuovo singolo di Johnson Righeira, scritto e prodotto con Albi, Carota de Lo Stato Sociale ed Edo Castroni, è un inno alle notti estive e alla spensieratezza. Con un mix di sonorità pop anni ’80 e un spirito libero, questa canzone invita a lasciarsi andare e a dimenticare i ritmi frenetici della quotidianità. Un brano che promette di conquistare il cuore di chi cerca allegria e leggerezza—e che ci ricorda che, talvolta, chi troppo lavora non fa l’amore.

M ilano, 10 lug. (askanews) – Ha il sapore delle sere d’estate e dell’allegria il nuovo singolo di Johnson Righeira. Scritto e prodotto insieme ad Albi e Carota de Lo Stato Sociale, Edo Castroni e lo stesso Johnson Righeira, “Chi troppo lavora (non fa l’amore) riprende lo spirito libero e anticonvenzionale che ha sempre caratterizzato l’artista, fondendolo con sonorità pop in perfetto stile anni ’80. Leggi anche › Il grande ritorno dell’ex 883 Mauro Repetto, fuori venerdì con il singolo dell’estate “DJ Sole” “Questa canzone celebra questo mio desiderio, questo mio sogno di non fare niente, devo dire che tutto sommato posso considerarlo abbastanza realizzato”. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il nuovo singolo di Johnson Righeira. Scritto e prodotto insieme ad Albi e Carota de Lo Stato Sociale, Edo Castroni, "Chi troppo lavora (non fa l'amore).

