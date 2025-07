Il nuovo protocollo per evitare cyber attacchi agli aeroporti di Milano

Milano si rafforza contro le minacce digitali con un nuovo protocollo firmato tra SEA e la Polizia Postale, volto a prevenire cyber attacchi agli aeroporti milanesi. L’accordo, siglato giovedì 10 luglio a Linate, rappresenta un passo importante nel rafforzamento delle misure di sicurezza e prevenzione, dimostrando l’impegno della città nel proteggere infrastrutture fondamentali e assicurare la tranquillità di viaggiatori e cittadini. Un’ulteriore garanzia di sicurezza per il futuro.

Sea e Polizia Postale insieme per sventare futuri attacchi informatici agli aeroporti milanesi. Il protocollo è stato firmato giovedì 10 luglio all'aeroporto di Linate, e si colloca nell'ambito delle iniziative per il potenziamento dell'attività di prevenzione promosse dal Ministero dell'Interno.

