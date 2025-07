Il nuovo proprietario della dimora tra le più prestigiose ed eleganti della zona è un importante imprenditore del Nord Europa

Chiara Ferragni e Fedez hanno recentemente salutato la loro amata Villa Matilda, simbolo di eleganza e prestigio sul Lago di Como, ora passata nelle mani di un influente imprenditore del Nord Europa. Dopo mesi di indiscrezioni, la conferma ufficiale sancisce un nuovo capitolo per questa residenza esclusiva, che si arricchisce di un protagonista internazionale. La villa, con il suo fascino senza tempo, si prepara ad accogliere un futuro ancora più brillante…

L a lussuosa Villa Matilda, situata nell’esclusiva cornice di Pognana Lario sul Lago di Como, non appartiene più a Chiara Ferragni e Fedez. Dopo mesi di speculazioni e un paio di smentite, la vendita della prestigiosa dimora è stata ufficialmente confermata in un comunicato congiunto dell’agenzia immobiliare La Reale Domus Knight Frank e della società Fly Immobiliare, controllata dalla holding di famiglia Zedef Srl. Chiara Ferragni e Fedez, addio al loro sogno: messa in vendita Villa Matilda sul lago di Como X Leggi anche › I Ferragnez come George Clooney: acquistano una villa da 5 milioni sul lago di Como Villa Matilda venduta per 13 milioni. 🔗 Leggi su Iodonna.it