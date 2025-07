Il nuovo logo di Google Gemini sbarca sul Web

Il mondo digitale si anima con l’arrivo del nuovo logo di Google Gemini sul Web, completando un percorso che ha già conquistato Android e iOS. Un’evoluzione visiva che riflette innovazione e progresso, pronto a catturare l’attenzione degli utenti più curiosi e appassionati. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa interessante novità che promette di ridefinire l’esperienza Google.

Il nuovo logo di Google Gemini, dopo essere sbarcato su Android e iOS, è arrivato anche sul Web.

Google modifica il logo per la prima volta in dieci anni - Google ha rivelato una nuova versione del suo celebre logo “G” per la prima volta in un decennio. Questo aggiornamento visivo, visibile nelle ultime versioni dell'app Google su iOS e smartphone Pixel, segna un importante passo nell'evoluzione dell'identità grafica del colosso tecnologico, riflettendo un rinnovato impegno verso l'innovazione e la modernità.

Gemini su Wear OS è qui per tutti! Vai su X

