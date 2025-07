Il nuovo Inrca svela al pubblico la sua facciata principale L' ospedale sarà pronto per il 2026 e avrà 318 posti

Il nuovo Inrca di Camerano si mostra al pubblico, anticipando i tempi di completamento previsto per il 2026. Con una capacità di 318 posti, rappresenta un investimento strategico per la salute della regione Marche. Questa mattina, un importante sopralluogo ha coinvolto il presidente Acquaroli e gli assessori regionali, testimoniando l'impegno verso un ospedale all’avanguardia. Un passo avanti per garantire cure eccellenti e servizi innovativi ai cittadini, segnando una tappa fondamentale nel percorso di sviluppo sanitario locale.

CAMERANO – Si è svolto questa mattina, venerdì 11 luglio 2025, il sopralluogo al nuovo Inrca a Camerano da parte del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, accompagnato dagli assessori regionali all'edilizia sanitaria Francesco Baldelli e alla sanità Filippo Saltamartini. Durante. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

