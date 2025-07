Il Napoli Osimhen la folle trattativa col Galatasaray | l’intrigo turco e la fretta per Lucca su cui ha messo gli occhi l’Atalanta

Il calciomercato si trasforma in un vero e proprio intrigo, tra trattative turche e strategie di mercato. La saga Osimhen-Galatasaray svela sfumature da spy story, con il Napoli che cerca di gestire la sua stella e l’Atalanta pronta a inserirsi per Lucca. In un clima di tensione e frenetica attività , tutto è ancora in gioco: sarà il momento decisivo per decidere il futuro dell’attaccante nigeriano e dei protagonisti coinvolti.

Se alla parola ‘ calciomercato ’, si associa il termina ‘ intrigo ’, raramente si sbaglia. Alla fine è quasi come un giallo. O quasi sempre, perlomeno. Di certo, la questione Osimhen-Galatasaray ha delle sfumature da spy story e nemmeno di quelle troppo banali. L’attaccante nigeriano è tornato dal prestito in Turchia, ma già sa che avrebbe vissuto a Napoli da separato in casa. Non partirà per il ritiro di Dimaro al 100%, ma nel caso resterà a Castelvolturno ad allenarsi con gli altri fuori rosa. Il che rende il tutto già abbastanza paradossale. A meno che. Ecco, qui si gioca tutto: a meno che il Galatasaray non paghi la clausola da 75 milioni di euro per ripotarlo, ma questa volta a titolo definitivo, in Turchia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il Napoli, Osimhen, la folle trattativa col Galatasaray: l’intrigo turco e la fretta per Lucca, su cui ha messo gli occhi l’Atalanta

In questa notizia si parla di: napoli - osimhen - galatasaray - intrigo

Osimhen, colpo di scena a Napoli: "Viene a Dimaro con Conte" | Scatta il piano del club - Il mondo del calcio è in fermento: Osimhen ha fatto un sorprendente passo a Dimaro con Conte, scatenando il piano segreto del Napoli.

Buongiorno a tutti e buon Giovedì!!!FORZA NAPOLI SEMPRE!!!! Il grande intrigo del mercato estivo è ufficialmente iniziato! Napoli e Galatasaray sono in trattativa per il futuro di Caro Osimhen! Scopri di più: https://wix.to/rEJEzLP #Osimhen #Napoli #Calciomer Vai su Facebook

Il Napoli, Osimhen, la folle trattativa col Galatasaray: l’intrigo turco e la fretta per Lucca, su cui…; Intrigo Osimhen: il Galatasaray arriva a 60 milioni, il Napoli dice no; Intrigo Osimhen: tra Galatasaray e Arabia, quale sarà il suo futuro?.

Intrigo Osimhen: il Galatasaray arriva a 60 milioni, il Napoli dice no - La cifra è ancora lontana dalla clausola di 75 milioni, ma il nigeriano vuole rimanere in Turchia e la partita è aperta ... Riporta gazzetta.it

Sky - Intrigo Osimhen, il Napoli potrebbe accettare anche senza fideiussione! Garante UEFA: i possibili sviluppi - Si tratta a oltranza tra il Napoli e il club turco: in corso un incontro tra Manna e la delegazione giallossa ... Secondo msn.com