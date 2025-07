Il Museo e Orto Botanico di Unipi è ora parte del Sistema museale nazionale

L’Orto e Museo Botanico dell’Università di Pisa, il primo orto botanico universitario al mondo, ha raggiunto un traguardo storico entrando a far parte del Sistema museale nazionale. Questo riconoscimento, confermato dal Ministero della Cultura, testimonia l’eccellenza nella conservazione, organizzazione e comunicazione delle sue preziose collezioni. Un risultato che sottolinea il ruolo di Pisa come centro di ricerca, cultura e tutela ambientale, aprendo nuove strade per la promozione della biodiversità e dell’educazione scientifica.

Pisa, 11 luglio 2025 - L' Orto e Museo Botanico dell'Università di Pisa, primo orto botanico universitario del mondo per fondazione, è entrato a far parte del Sistema museale nazionale. L'annuncio ufficiale è arrivato dalla Direzione nazionale dei Musei del Ministero della Cultura che ha certificato il raggiungimento di 112 criteri di qualità: dalla conservazione delle collezioni all'organizzazione interna, fino alla comunicazione e al rapporto con il territorio. Un risultato che premia il lavoro intenso portato avanti dal Sistema Museale di Ateneo che ha puntato sull'eccellenza del proprio patrimonio museale e ha ottenuto l'accreditamento al primo tentativo.

