Il Movimento 5 Stelle ancora contrario all' impianto crematorio di Tavernelle | Qualcuno valuta azioni legali

Il Movimento 5 Stelle di Ancona si oppone fermamente all’impianto crematorio di Tavernelle, considerando inaccettabile questa decisione. La loro opposizione si fa sempre più forte e alcuni membri stanno valutando azioni legali per tutela dei cittadini e dell’ambiente. La battaglia è appena iniziata: la comunità si mobilita per difendere il proprio territorio e i propri diritti. Resta aggiornato sugli sviluppi di questa lotta importante.

ANCONA – Il Movimento 5 Stelle di Ancona e la loro “primavera”, vale a dire il Network giovani, esprimono contrarietà alla scelta del consiglio comunale di ieri, giovedì 10 luglio, di non accogliere la mozione presentata dal consigliere Francesco Rubini di sospendere l’iter per la costruzione. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: movimento - stelle - contrario - impianto

No al riarmo dell’Europa, a Chieti passa la mozione presentata dal Movimento 5 stelle - In consiglio comunale a Chieti, la mozione del Movimento 5 Stelle contro il riarmo dell'Europa ha ottenuto il via libera.

Giovedì 26 giugno a partire dalle ore 21.15 presento anche a Fano il mio ultimo libro "La Strada Giusta - Idee a cinque stelle per un'economia al servizio dei cittadini" presso l'ex chiesa di S. Francesco, nell'ambito del Passaggi Festival Vai su Facebook

Il Movimento 5 Stelle ancora contrario all'impianto crematorio di Tavernelle: «Qualcuno valuta azioni legali»; Movimento 5 Stelle: sì al fotovoltaico ma con giudizio; Nuovo impianto rifiuti tra Mar Piccolo e Paolo VI: il M5S Taranto è contrario.

Impianto di compostaggio a Ponticelli, fronda Cinque stelle contro ... - Una parte ( che conta) del Movimento 5 Stelle comincia l'anno sparando a zero sulla decisione del ... Da napoli.repubblica.it

Simonetti, impianto di Biometano a Ponte Caldaro non si fa - MSN - "L'impianto a Ponte Caldaro non si farà e ancora una volta il Movimento 5 stelle ha fatto la differenza. Scrive msn.com