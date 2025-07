Il ministro per l' immigrazione scopre che il figlio adolescente è un estremista di destra | Sono scioccato

Il ministro svedese per l'immigrazione, Johan Forssell, si trova ad affrontare un drammatico shock: suo figlio adolescente è stato scoperto avere legami con gruppi suprematisti bianchi. Dopo aver appreso la notizia dai servizi di sicurezza Säpo, Forssell si dichiara "scioccato e inorridito", aprendo una riflessione profonda sulle sfide della famiglia e sulla necessità di contrastare l'estremismo. La conferma è un duro colpo per il governo e un monito sulla complessità del fenomeno.

Il ministro svedese per l'immigrazione, ha ammesso che suo figlio adolescente ha avuto legami con gruppi suprematisti bianchi. Johan Foell si è detto "scioccato e inorridito", per la cosa, di cui è venuto a conoscenza dopo essere stato informato dai servizi di sicurezza Säpo. La conferma è. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: ministro - immigrazione - figlio - adolescente

Il ministro per l'immigrazione scopre che il figlio adolescente è un estremista di destra: Sono scioccato; Ministro svedese inorridito da legami figlio con estrema destra; Svezia, il figlio sedicenne del ministro dell’Immigrazione membro di un gruppo di estrema destra.

Il ministro svedese per l'immigrazione "scioccato e inorridito" dai legami del figlio adolescente con l'estrema destra - Il ministro svedese dell'Immigrazione Johan Forssell ha scoperto e rivelato che suo figlio adolescente era coinvolto in gruppi estremisti di estrema destra, in seguito a una soffiata del servizio di s ... Segnala msn.com

Il ministro dell’Immigrazione svedese 'inorridito': il figlio adolescente sta nei gruppi di estrema destra - Il ministro ha deciso di rendere pubblica la vicenda dopo che la rivista antirazzista Expo ha rivelato che un “parente stretto di un ministro svedese” era attivo nell’estrema destra violenta. globalist.it scrive