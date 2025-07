Il ministro Matteo Salvini torna a Cervia per la tradizionale festa della Lega Romagna

Il ministro Matteo Salvini ritorna a Cervia per inaugurare la tradizionale Festa della Lega Romagna, un appuntamento atteso da tutta la regione. Con il suo carisma e la sua energia, Salvini promette di infiammare il pubblico e rilanciare le sfide politiche del movimento. La serata si preannuncia ricca di interventi e dibattiti coinvolgenti, aprendo un capitolo importante per la crescita e la visibilitĂ della Lega in Emilia-Romagna.

SarĂ il leader della Lega Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, ad aprire la tradizionale Festa della Lega Romagna a Cervia giovedì 31 luglio. A salire sul palco insieme a Salvini il giornalista, saggista e opinionista Daniele Capezzone, direttore editoriale. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

