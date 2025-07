il miglior album metal del 1986 che ha definito il genere

Gli anni ’80 sono stati un periodo di rivoluzione sonora nel mondo del heavy metal, dando vita a capolavori che ancora oggi ispirano generazioni di appassionati. Tra tutti, il 1986 ha visto l’uscita di un album leggendario che ha segnato un punto di svolta: "Master of Puppets" dei Metallica. Questo capolavoro non solo ha definito il sound del genere, ma ha anche elevato il metal a nuova maturità artistica. Questo articolo analizza perché...

Gli anni ’80 rappresentano un periodo di grande fermento per il panorama musicale, in particolare nel genere heavy metal. In questo contesto, alcuni album si sono distinti come pietre miliari, definendo gli standard del genere e influenzando generazioni di musicisti. Tra questi, uno dei più iconici è senza dubbio Master Of Puppets dei Metallica, considerato ancora oggi una vera e propria masterclass nel campo del metal. Questo articolo analizza le caratteristiche salienti di questa opera fondamentale e il suo impatto duraturo sulla scena musicale. metallica’s master of puppets come capolavoro del metal. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it