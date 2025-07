Il messaggio straziante di Yul Brynner che distrusse il mito delle sigarette | scopri il segreto di uno spot leggendario

Il messaggio straziante di Yul Brynner, che spezzò il mito delle sigarette, rimane uno dei più potenti nella storia della pubblicità antitabacco. A soli 65 anni, dopo aver affrontato un tumore ai polmoni, l’attore russo-americano lasciò un messaggio indelebile: un video postumo che sconvolse e sensibilizzò milioni di persone. Questo spot rappresentò un vero punto di svolta nella lotta ai rischi del fumo, lasciando un’eredità di consapevolezza e prevenzione. Un esempio di come un messaggio personale possa cambiare le vite.

Aveva 65 anni quanto Yul Brynner si spense per un cancro ai polmoni. Due anni dopo, il 19 febbraio 1987, venne trasmesso per la prima volta in televisione uno degli spot pubblicitari più impattanti della storia: un video anti-fumo con protagonista l’attore russo, naturalizzato americano, registrato pochi giorni prima del suo decesso. Questo messaggio postumo rappresentò un punto di svolta nella comunicazione sui rischi del tabacco. Ed ebbe un impatto deflagrante, considerato quanto Hollywood abbia da sempre alimentato il mito delle sigarette, sulla spinta delle lobby del tabacco. Nel video appariva un cartello con il nome dell’attore e gli anni della sua nascita e morte: “1920-1985”, mentre una voce fuori campo annunciava: “ Signore e signori lo scomparso Yul Brynner “. 🔗 Leggi su Cultweb.it