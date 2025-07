Il mercato dei dilettanti | l’Alberoro prende Gallorini e Lunetti Bomber Ceramelli lascia il Bibbiena e va all’Audax Rufina Noferi è della Sangio Imprenda ai saluti

Nel mondo del calcio dilettantistico toscano, si registra un movimentato mercato di trasferimenti. Alberoro prende Gallorini e Lunetti, Ceramelli saluta il Bibbiena per l’Audax Rufina, mentre Noferi si unisce alla Sangiovannese, arricchendo un roster già competitivo. Tra addii e nuovi arrivi, il panorama regionale si ridisegna, promettendo emozioni e sfide appassionanti. La stagione si avvicina: ecco tutti i dettagli delle novità più importanti.

AREZZO Niccolò Noferi è un nuovo giocatore della Sangiovannese. Gli azzurri hanno raggiunto l’intesa con il difensore centrale classe 2002, che nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Figline in serie D. Cresciuto nelle giovanili del Prato, in carriera Noderi ha vestito anche i colori del Terranuova Traiana e della Colligiana. Intanto Leonardo Imprenda, attaccante nell’ultima stagione alla Sansovino, è passato tra le fila del Forte dei Marmi. L’Alberoro, in Promozione, mette a segno due innesti per quanto riguarda gli under. Si tratta dell’esterno Mirco Gallorini, classe 2007, proveniente dall’Arezzo Football Academy e di Francesco Lunetti, portiere classe 2006, cresciuto tra le fila dell’Olmoponte Santa Firmina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net