Il mercato degli smartwatch continua a rallentare con pochi segni di ripresa

Il mercato degli smartwatch, ormai in fase di stagnazione, fatica a trovare nuove energie: nel primo trimestre del 2025, le spedizioni globali sono diminute del 2%. Un dato che evidenzia come l'innovazione e la domanda stiano rallentando, lasciando gli operatori del settore alla ricerca di strategie vincenti per rilanciare questa categoria di dispositivi indossabili. Scopriamo insieme cosa sta frenando la crescita e quali novità potrebbero risollevare il mercato.

Il primo trimestre del 2025 non è stato positivo per il mercato degli smartwatch, che ha visto un calo del 2% nelle spedizioni globali. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Il mercato degli smartwatch continua a rallentare con pochi segni di ripresa

In questa notizia si parla di: mercato - smartwatch - continua - rallentare

Samsung in difficoltà nel mercato globale degli smartwatch: fuori dal podio nel Q1 2025 - Nel panorama degli smartwatch, Samsung si trova a un bivio: nel primo trimestre del 2025, la casa sudcoreana scivola al quarto posto a livello globale, superata da Huawei, Xiaomi e Apple.

I media tacciono, i numeri parlano: Tesla domina il mercato EV in Europa a giugno 2025 Mentre i giornali italiani evitano accuratamente di parlarne, Tesla conquista il primo posto tra le auto elettriche più vendute in Europa nel mese di giugno. È ormai evident Vai su Facebook

Il mercato degli smartwatch continua a rallentare con pochi segni di ripresa; iPhone 13 è ancora il più venduto nel mercato smartphone.

Il mercato smartphone inizia a rallentare lentamente la crescita - Come maggior mercato per gli smarthpone (nel 2014 ha assorbito il 32,3% delle consegne di nuovi smartphone) la sua importanza resta comunque elevata anche se la crescita ha iniziato a rallentare. Come scrive hwupgrade.it

Apple Watch continua a dominare il mercato degli smartwatch - In un mercato globale in crescita, l’Apple Watch continua a dominare le sue quote nel settore degli smartwatch. Si legge su iphoneitalia.com