Il Marocco non è mai stato così vicino | da Catania a Casablanca in poche ore per scoprire un Paese che conquista

Viaggio tra tradizione e modernità, il Marocco si svela come un tesoro di sorprese che conquista al primo sguardo. Da Casablanca a Rabat, abbiamo vissuto tre giorni intensi tra colori vivaci, culture affascinanti e paesaggi sorprendenti. Un’esperienza che ha superato ogni aspettativa, trasformando pregiudizi in meraviglia. Se pensate di conoscere il Marocco, preparatevi a cambiare idea: questo viaggio è solo l’inizio di una scoperta senza fine.

Siamo stati in Marocco - Casablanca e Rabat precisamente - e sono stati tre giorni di inaspettato shock cromatico, culturale e sociale. Partiti con un bagaglio di luoghi comuni, è stato un viaggio dall'effetto "wow". Tra architettura francese, souk da scoprire e grattacieli futuristici.

