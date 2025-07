Il mare a Grignano ritorni accessibile liberamente a tutti

Il mare di Grignano torna a essere un luogo di libertà e inclusione, grazie all'impegno dei consiglieri di Adesso Trieste. Questa mattina, presso il porticciolo, è stato annunciato il ripristino dell'accesso libero a tutti, un passo importante verso una città più aperta e solidale. L'iniziativa evidenzia come la partecipazione civica possa trasformare spazi pubblici, garantendo a ogni individuo il diritto di vivere appieno la bellezza del nostro mare.

TRIESTE - . Lo hanno chiesto, questa mattina i consiglieri comunali di Adesso Trieste presso il porticciolo di Grignano, al fine di informare sulle ultime azioni condotte dal gruppo consiliare per fare luce sulla situazione. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

