Il Kartodromo di Messina ospita il Campionato Sprint Interprovinciale

Preparati a vivere momenti di pura adrenalina al Kartodromo di Messina, dove il campionato sprint interprovinciale sta per giungere al suo apice prima della pausa estiva. L’evento, organizzato dal Karting Club Messina sotto la guida di Duilio Petrullo e in collaborazione con il circuito di Ispica, promette emozioni intense e sfide mozzafiato. Non perdere questa occasione unica di tifare i tuoi piloti preferiti e respirare l’atmosfera vibrante del motorsport!

Al Kartodromo di Messina è nuovamente tempo di grandi emozioni con il Campionato Sprint Interprovinciale, prima della pausa estiva. Si svolgerà sabato l'evento targato Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo, terzo atto della stagione in collaborazione con il circuito di Ispica.

