Il judo juniores torna alla European Cup di Paks | le gare degli Azzurrini

Il judo juniores torna in scena alla European Cup di Paks, portando con sé entusiasmo e talento azzurro. Gli atleti italiani si preparano a stupire ancora una volta sui tatami ungheresi, dimostrando tutta la passione e la determinazione che li contraddistinguono. Segui le nostre dirette e aggiornamenti per non perdere nemmeno un momento di questa sfida emozionante, mentre i giovani promesse del judo italiano si avvicinano sempre di più alla grande rassegna continentale di settembre.

Gli atleti della juniores tornano sui tatami ungheresi, questa volta alla ASE Sporthall di Paks: ecco come seguire tutte le gare della delegazione azzurra. Dopo l’appuntamento dello scorso fine settimana a Praga, gli atleti della juniores tornano sui tatami ungheresi, questa volta alla ASE Sporthall di Paks (HUN). Il folto team tricolore continua il suo percorso di preparazione in vista della rassegna continentale di settembre. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: juniores - paks - gare - judo

Il judo juniores torna alla European Cup di Paks; Campionati Italiani Juniores A1; Weekend intenso su quattro fronti: Campionati Europei di Kata a Riga, Senior a Sarajevo, Junior a Graz. A Genova il Grand Prix Internazionale “Città di Colombo”..

Europeo Juniores di Judo: l’Italia colleziona sei medaglie nelle ... - Nelle prime due giornate di gare gli Azzurri dominano il podio e anche la Classifica per Nazioni. Riporta ilfaroonline.it

Europei Juniores di Judo, l’Italia fa tris di medaglie: oro, argento ... - Tallinn, 5 settembre 2024 – Arrivano tre splendide medaglie dagli Europei Juniores di Judo, in svolgimento a Tallinn, in Estonia. Scrive ilfaroonline.it