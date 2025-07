Il gruppo folkloristico Agilla e Trasimeno sarà l’ospite speciale che rappresenterà l’italianità in Belgio

Un'occasione unica per celebrare le radici italiane nel cuore del Belgio: il gruppo folkloristico “Agilla e Trasimeno” sarà l’ospite d’onore alla fiera “Artifoire” di Hollain, Brunehaut. Per cinque giorni, la nostra tradizione, musica e danza trasmetteranno l’essenza dell’Italia ai visitatori belgi, rafforzando i legami culturali tra i due Paesi. Un evento imperdibile che dimostra come l’arte e la cultura possano unire mondi diversi, creando un ponte tra passato e futuro.

Il Gruppo Folkloristico “Agilla e Trasimeno” è stato invitato in Belgio e precisamente a Hollain, Comune di Brunehaut in Vallonia, in occasione del 50° anniversario della fiera “Artifoire”. Agilla e Trasimeno è l’ospite speciale che rappresenterà l’italianità in Belgio, esibendosi tutti i giorni. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

