Il gran finale di San Calò gli Eiffel 65 e i vini frizzanti di Sicilia in bolle | cosa fare nel weekend

Preparati a vivere un weekend indimenticabile ad Agrigento, tra il gran finale di San Calogero, il ritmo contagioso degli Eiffel 65 e le bollicine dei vini frizzanti siciliani in “Bolle”. Un’occasione perfetta per immergersi in tradizioni, musica e sapori autentici della Sicilia. Non perdere l’opportunità di scoprire cosa fare nel weekend: tra celebrazioni, concerti e degustazioni, l’estate inizia qui e ora!

L’ultimo weekend di San Calogero, ad Agrigento, non è solo un appuntamento di fede: tradizionalmente segna il “vero” inizio dell’estate nella città dei Templi, quella sorta di “condizione mentale” per cui ci si sente davvero in vacanza e dove cominciano a moltiplicarsi eventi di qualunque tipo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

