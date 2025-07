Il giovane talento del pianoforte suona per l’oncologia di Massa

Il talento e la passione si fondono in un gesto di grande umanità: il giovane pianista Carlo Manduca, prodigio lucchese, ha incantato i presenti all’ospedale Apuane di Massa con una performance emozionante dedicata ai pazienti oncologici. Un’iniziativa che dimostra come l’arte possa essere un ponte di speranza e conforto. La magia del suo pianoforte continuerà a risuonare nel cuore di chi ha bisogno di ascolto e speranza.

Massa, 11 luglio 2025 – Un’apprezzata e applaudita performance dedicata ai pazienti e agli amici dell' oncologia apuana. E’ stata quella del giovane pianista Carlo Manduca, di Lucca, vero e proprio enfant prodige del pianoforte, che si è esibito nei giorni scorsi nella sala della musica dell’ ospedale Apuane di Massa. “Si tratta di un artista molto giovane – ha ricordato, presentando l’iniziativa, il direttore dell’Oncologia di Massa Carrara Andrea Mambrini – ma che già si è fatto notare nel panorama musicale, ricevendo vari riconoscimenti e aggiudicandosi numerosi concorsi pianistici, anche a livello nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il giovane talento del pianoforte suona per l’oncologia di Massa

In questa notizia si parla di: massa - giovane - oncologia - pianoforte

Il giovane talento del pianoforte suona per l’oncologia di Massa; La musica di Pietro per allentare la tensione.

Comune dona un pianoforte per i ricoverati in Oncologia - la Nazione - Bel gesto dell’amministrazione comunale di Fivizzano che ha regalato un pianoforte al reparto di oncologia dell’ospedale Sant’Antonio Abate. Come scrive lanazione.it

‘Amici di Serena’ per Oncologia, donazioni in ricordo della giovane - “Con una serie di semplici gesti la nostra associazione continua il suo impegno a sostegno di chi soffre per una malattia, ma anche di tutto il personale sanitario". Si legge su lanazione.it