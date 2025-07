Il Generale Minicucci in Irpinia | visita istituzionale alle Stazioni dei Carabinieri di Montefusco e Montemiletto

Questa mattina, il Generale di Corpo d’Armata Marco Minicucci, Vice Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri e Comandante Interregionale “Ogaden”, ha visitato le stazioni di Montefusco e Montemiletto in Irpinia. Un’occasione preziosa per rafforzare i rapporti con il territorio e ascoltare le esigenze delle comunità locali. La visita si inserisce in un percorso di vicinanza e impegno costante, confermando l’importanza della presenza dell’Arma come baluardo di sicurezza e solidarietà.

Questa mattina, il Generale di Corpo d'Armata Marco Minicucci, Vice Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri e Comandante Interregionale Carabinieri "Ogaden" (vertice dell'organizzazione territoriale dell'Arma competente per Campania, Puglia, Basilicata, Abruzzo e Molise), ha fatto visita.

