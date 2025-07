Il GCC Pokémon rilancia i leggendari Megaevoluzione | nuova espansione in arrivo

Preparati a un’epica avventura nel mondo dei Pokémon! La nuova espansione del GCC Pokémon, Megaevoluzione, riaccende i leggendari con Mega Lucario-ex e Mega Gardevoir-ex. Dal 26 settembre, scopri carte rare, tornei emozionanti e bonus digitali esclusivi, portando la tua passione a un livello superiore. È il momento di immergersi in un universo in continua evoluzione: il futuro dei Pokémon è qui, pronto a sorprenderti ad ogni mossa.

Mega Lucario-ex e Mega Gardevoir-ex tornano nel GCC Pokémon: dal 26 settembre parte la serie Megaevoluzione con carte rare, tornei e bonus digitali per i fan. LONDRA – The Pokémon Company International ha annunciato che la prossima espansione del popolarissimo Gioco di Carte Collezionabili (GCC) Pokémon, Megaevoluzione, sarà disponibile a partire dal 26 settembre 2025 presso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo. Presentata per la prima volta al Pokémon Day 2025, l'espansione Megaevoluzione del GCC Pokémon sarà la prima della nuova serie Megaevoluzione, che vedrà l'attesissimo ritorno dei Pokémon Megaevoluzione nel GCC Pokémon.