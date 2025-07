Il gatto che è riuscito a sopravvivere a un ciclo in lavatrice di 55 minuti

Incredibile ma vero: Pablo, il gatto australiano, è diventato il "miracle cat" dopo aver sopravvissuto a un ciclo in lavatrice di 55 minuti. La sua storia mozzafiato ha catturato l’attenzione di tutti, dimostrando che la vita può riservare sorprese incredibili anche nelle situazioni più disperate. Come ricostruito...

Il suo nome è Pablo, ma in Australia ormai è diventato il "miracle cat", il gatto dei miracoli. Il motivo? Il felino è riuscito a sopravvivere a un'esperienza terribile: un ciclo di lavatrice di 55 minuti. La storia di Pablo, il gatto sopravvissuto a un ciclo in lavatrice Come ricostruito. 🔗 Leggi su Today.it