Il gas chiude in rialzo +1,1% a 35,5 euro al Megawattora

Il mercato del gas registra un leggero ma significativo aumento, con il prezzo che si attesta ora a 355 euro al megawattora. Dopo una chiusura in rialzo dell’1,1% sul future di Amsterdam con consegna ad agosto, questa dinamica riflette le tensioni e le incertezze che caratterizzano il panorama energetico europeo. Un dato che non passa inosservato, poiché potrebbe influenzare i costi e le strategie di approvvigionamento nei prossimi mesi.

Il gas chiude in rialzo a 35,39 euro al Ttf di Amsterdam - Il gas naturale chiude in rialzo a 35,39 euro al MWh sulla piazza TTF di Amsterdam, con un incremento del 2,23% per i contratti future di giugno.

Il gas chiude in rialzo ad Amsterdam (+1,78%). I future Ttf salgono a 34,22 euro al megawattora

Il prezzo del gas chiude in lieve rialzo a 33,62 euro - Chiusura in lieve rialzo per il prezzo del gas, con gli operatori che guardano ai livelli degli stoccaggi europei. Secondo quotidiano.net