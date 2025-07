Il gas chiude in rialzo +1,1% a 35,5 euro al Megawattora

Il mercato del gas registra un lieve aumento, con il future ad Amsterdam che chiude a 35,5 euro/MWh, segnando un rialzo dell’1,1%. Un segnale di volatilità che potrebbe influenzare i prezzi energetici europei nei prossimi giorni. La situazione rimane in evoluzione: qual è la direzione futura di questo prezioso combustibile?

Prezzo del gas in leggero aumento sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa: il future sul metano con consegna ad agosto ha chiuso in rialzo dell'1,1% a 35,5 euro al Megawattora. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il gas chiude in rialzo (+1,1%) a 35,5 euro al Megawattora

