Il fuoristrada? Con Dacia Bigster 4X4 non è un problema Ecco perché

Scopri il nuovo Dacia Bigster 4x4, il fuoristrada elettrificato che unisce potenza e sostenibilità. Con 130 CV, trazione integrale e tecnologia avanzata, questa vettura è pronta ad affrontare ogni sfida off-road con stile e efficienza. Un veicolo pensato per chi desidera uscire dai sentieri battuti senza rinunciare alle prestazioni. Perché, in fondo, l’avventura si vive anche con intelligenza e rispetto per l’ambiente.

Elettrificato e a trazione integrale. Con i suoi 130 Cv di potenza e 230 Nm di coppia, la nuova Dacia Bigster 4×4 è stata sviluppata per “uscire dai sentieri battuti”, anche grazie al cambio manuale a sei rapporti senza frizione con la tecnologia ottimizzata a 48 Volt e frenata rigenerativa. Oltre all’apparenza, le sembianze di un Suv, c’è anche la sostanza. Che non è incarnata solo dalle quattro ruote motrici, ma anche dal sistema di controllo della velocità in discesa, il cosiddetto Hill Descent Control (HDC), che sulla variante Extreme è di serie, e dal sistema Terrain Control con cinque modalità di guida. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il fuoristrada? Con Dacia Bigster 4X4 non è un problema. Ecco perché

In questa notizia si parla di: bigster - dacia - fuoristrada - problema

Nuova Dacia Bigster: nei crash test il brand delude ancora - La nuova Dacia Bigster, presentata al Salone di Parigi 2024, si aggiunge alle recenti delusioni in occasione dei crash test.

Il fuoristrada? Con Dacia Bigster 4X4 non è un problema. Ecco perché; Dacia Bigster (2025), la prova del SUV ibrido da 155 CV e 25 km/l; Il ritorno del GPL: Dacia, Hyundai e le altre.

Il fuoristrada? Con Dacia Bigster 4X4 non è un problema. Ecco perché - Il sistema Terrain Control prevede cinque modalità di guida, e l'Hill Descent Control permette di affrontare pendenze importanti in discesa ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Modularità è la parola d’ordine di Dacia Bigster. Una linea di accessori completa - Sedili frazionabili, meccanismi YouClip e soluzioni che permettono di plasmare gli spazi e affrontare avventure nel tempo libero ... Riporta ilfattoquotidiano.it