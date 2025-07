Il fidanzato le fa la proposta di matrimonio durante la vacanza in Grecia lei ha un’emorragia cerebrale e si accascia a terra | 24enne lotta tra la vita e la morte

In un angolo di paradiso come Lefkada, un gesto d’amore si trasforma in tragedia. Durante una vacanza romantica, un giovane uomo ha deciso di chiedere la mano della sua amata, ma il destino ha riservato un dramma inaspettato: lei, colpita da un’emorragia cerebrale, si è accasciata a terra, lasciando tutti senza parole. Ora, tra speranza e timore, lotta tra la vita e la morte, mentre il ricordo di quel momento speciale si mischia alla sua terribile realtà.

La vacanza con proposta di matrimonio si rivela una tragedia. È successo a Lefkada, in Grecia, dove una giovane coppia ceca si trovava in viaggio. Come riportano l’emittente greca Mega TV e il sito ilefkada.gr il dramma si è consumato lo scorso weekend nella zona di Englouvi, nei pressi della chiesa del Profeta Elia, luogo suggestivo e mozzafiato, meta di numerosi turisti. Il 25enne aveva portato la fidanzata 24enne fino a quel luogo magico e si era inginocchiato davanti a lei per farle la proposta di matrimonio, ma dopo pochi istanti la ragazza è crollata a terra. Non si è trattato però di uno banale svenimento, ma di una pericolosissima emorragia cerebrale tanto che la donna è stata portata d’urgenza in elicottero al nosocomio di Ioannina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il fidanzato le fa la proposta di matrimonio durante la vacanza in Grecia, lei ha un’emorragia cerebrale e si accascia a terra: 24enne lotta tra la vita e la morte

