Il fatto Chiuse le iscrizioni Solo Vastogirardi rinuncia alla serie D

Con la chiusura delle iscrizioni, il panorama della prossima Serie D si compone ufficialmente di 164 squadre pronte a competere. Solo Vastogirardi si è ritirato, lasciando il campo libero e segnando un punto di svolta per il campionato. Il Siena ha invece regolarmente completato la procedura, confermando il suo impegno. Ora, attenzione alle ultime verifiche: il Prato ha presentato la domanda, ma mancano ancora le liberatorie sui pagamenti ai tesserati, un dettaglio cruciale per l’ammissione definitiva.

E' scaduto ieri il termine ultimo, per i club aventi diritto, di presentare domanda di iscrizione alla prossima Serie D (il Siena ha regolarmente espletato la procedura, oggi l'ufficialità ): con la sola rinuncia del Vastogirardi sono 164 le squadre che hanno inserito nel portale della Lnd quanto necessario. Il Prato ha presentato la domanda, ma senza le liberatorie comprovanti il saldo al 30 di maggio delle spettanze ai tesserati. La richiesta verrà quindi rimandata alla Covisod che non darà l'ok all'iscrizione dando tempo alla società azzuurra di mettersi in regola fino al 21 di luglio per mettersi in regola.

