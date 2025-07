Il dramma di Orio al Serio e la nostra scelta di come raccontarlo

Condiviso sui social, quel video sconvolgente ha aperto una ferita nel cuore di tutti noi. Ora che la scena è diventata virale, desideriamo riflettere su come raccontarla, rispettando la dignità delle vittime e il peso di un gesto così estremo. La nostra scelta di come narrare questa vicenda è un impegno etico che ci guida, perché ogni storia merita rispetto e sensibilità.

Ora che sulla rete è stato pubblicato il video del giovane che corre sulla pista di Orio al Serio e si lancia nel motore di un aereo, lasciateci dire il nostro parere. Quel video integrale lo avevamo da mercoledì mattina. Ce lo aveva mandato su Instagram un passeggero che aveva ripreso tutta la scena del gesto estremo di quel giovane uomo. Lo abbiamo visionato tutti in redazione e abbiamo concordato all'unanimità che non lo avremmo mai pubblicato. Così come non avevamo pubblicato le generalità di quel ragazzo. Abbiamo deciso di raccontarvelo risparmiandovi la crudeltà. Sono scelte che si pagano in termini di click, di visualizzazioni.

