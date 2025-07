Il DNA svela la storia degli antichi cani da slitta della Groenlandia e quella di noi umani nell'Artico

Il DNA antico del Qimmeq, il cane da slitta groenlandese, ci apre le porte a un passato affascinante e misterioso. Attraverso le sue tracce genetiche, possiamo rivivere le sfide di migrazioni glaciali e di adattamenti estremi, raccontando non solo la storia di questi straordinari cani ma anche quella degli uomini che hanno condiviso con loro il duro vivere nell’Artico. Continua a leggere e scopri le sorprendenti connessioni tra natura e cultura in queste terre estreme.

Il DNA antico del Qimmeq, un antica razza da slitta groenlandese, svela origini di questi cani e della storia umana fatta di migrazioni, adattamento e sopravvivenza nell'Artico estremo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: svela - storia - cani - slitta

