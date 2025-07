Il dna di un uomo non identificato sul tampone orale di Chiara Poggi | gli ultimi test scientifici sul delitto di Garlasco

Una scoperta sconvolgente scuote il caso di Garlasco: il DNA di un uomo non identificato, appartenente al cromosoma Y, è stato trovato sul tampone orale di Chiara Poggi. Questa rivelazione, emersa nelle ultime indagini della Procura di Pavia, apre nuovi scenari investigativi e potrebbe cambiare le sorti del caso. Mentre gli esperti lavorano per identificare l’intruso genetico, si prospettano sviluppi che potrebbero riscrivere la storia di quel tragico delitto.

Materiale genetico "Y" appartenente a un uomo non identificato è stato trovato sul tampone orale di Chiara Poggi. Emerge dalla nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco. A individuare il dna sono stati i periti incaricati dal tribunale. La notizia è anticipata dal Corriere.it. Il profilo genetico verrà ora "amplificato" dalla genetista Denise Albani, ma secondo i primi test preliminari non appartiene né ad Alberto Stasi – l'allora fidanzato della vittima, condannato a 16 anni in via definitiva per quell'omicidio – né ad Andrea Sempio, che al momento è l'unico indagato di cui si abbia notizia.