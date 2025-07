Il deputato Borrelli aggredito a Napoli in via Vespucci condanne anche in Appello ai responsabili

Un episodio di violenza che scuote la democrazia: il deputato Francesco Borrelli, vittima di un’aggressione nel cuore di Napoli, ottiene giustizia con le condanne definitive ai responsabili. La vicenda evidenzia l’importanza di difendere i diritti e il rispetto delle istituzioni, anche quando si tratta di fronteggiare comportamenti intimidatori. Continua a leggere per scoprire come si è conclusa questa battaglia contro l’impunità e la violenza.

Sono stati condannati anche in Appello i tre uomini che, il 30 giugno del 2018, aggredirono Francesco Borrelli, allora consigliere regionale, rompendo anche il cellulare con il quale stava documentando gli abusivi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

