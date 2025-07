Il Delta Work olandese è sempre più attuale 

Il Delta Work olandese, un capolavoro ingegneristico da 7 miliardi di dollari, rappresenta la risposta innovativa dei Paesi Bassi alle sfide dell’innalzamento del livello del mare e delle crescenti minacce meteorologiche. Spesso oscurato dai noti campi di tulipani e mulini a vento, questo sistema di dighe anti-inondazione dimostra come l’ingegno umano possa trasformare una vulnerabilità in una fortezza inespugnabile. Un esempio straordinario di resilienza e tecnologia all’avanguardia.

di Giuliano Velotto Romano Quando si parla dei Paesi Bassi, i campi di tulipani e i pittoreschi mulini a vento sono solitamente le prime cose che vengono in mente. Tuttavia, non spesso si sente menzionare il Delta Work, il progetto da 7 miliardi di dollari costituito da un sistema di dighe anti alluvione che il Paese ha costruito per proteggersi dalle inondazioni marine e che, con l'innalzamento del livello del mare e i pattern meteorologici sempre più erratici, sta divenendo sempre più importante. Oggi l'Europa sta vivendo inverni sempre più piovosi, estati più secche e picchi di precipitazioni più intensi, e i Paesi Bassi sono particolarmente vulnerabili.