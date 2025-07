Il degrado dell’Habitat 1170 che riguarda il Mosciolo selvatico consiglierebbe di fermare il prelievo del mitile

Il fragile Habitat 1170, essenziale per il mosciolo selvatico, sta subendo un grave degrado che mette a rischio questa preziosa risorsa marina. L’Ente Parco, incaricato dalla Regione Marche, si impegna a tutelare e rigenerare questi ecosistemi, ma l’attuale pressione derivante dal prelievo del mitile richiede un intervento urgente. È fondamentale adottare misure di conservazione efficaci per preservare questa biodiversità unica e garantire un futuro sostenibile.

L'Ente parco è incaricato della Regione Marche a garantire la conservazione e, laddove possibile, il miglioramento dell'Habitat 1170 delle scogliere sommerse che fa capo alla normativa comunitaria denominata Rete Natura 2000. Esso è minacciato dalle attività connesse alla fruizione.

