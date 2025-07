Il Decameron raccontato alla Casina Vanvitelliana | le più celebri novelle di Boccaccio in scena nella residenza borbonica

Immergiti in un viaggio nel tempo e nella letteratura con lo spettacolo dedicato al Decameron, ospitato nella suggestiva Casina Vanvitelliana. Attraverso performance di attori, cantanti, ballerini e musicisti, le novelle di Boccaccio prendono vita nell’incantevole cornice del Parco Borbonico del Fusaro. Non perdere questa occasione unica di vivere la magia delle storie più celebri della letteratura italiana, domani 12 luglio e venerdì 29 agosto 2025,...

Attori, cantanti, ballerini e musicisti presteranno la voce ai protagonisti delle storie boccaccesche nell’incantevole cornice del Parco Borbonico del Fusaro. Nel ricco programma approntato per la seconda edizione della rassegna culturale Notti Vanvitelliane rientra uno spettacolo tutto dedicato al Decameron di Giovanni Boccaccio, raccolta di cento novelle scritte probabilmente tra il 1348 e il 1353. Domani 12 luglio e venerdì 29 agosto 2025, infatti, gli ambienti e il parco del Real Casino Borbonico di Bacoli saranno la nuova cornice di alcune delle più importanti novelle boccaccesche, da quelle comico-grottesche a quelle legate al genere tragico e amoroso. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Quest'anno si celebra il 650° anniversario della morte di Giovanni Boccaccio (1313-1375), grande poeta autore di opere come il "Decameron", che ha raccontato l'animo umano con profondità , ironia e modernità .

