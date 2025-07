Il debutto turbolento di Grok 4 | cosa sappiamo sulla nuova intelligenza artificiale di Elon Musk

Il mondo dell’intelligenza artificiale è in fermento: da un lato, Elon Musk promette il suo nuovo chatbot come “più intelligente di un dottorando”, dall’altro, Grok 4 si trova al centro di polemiche e controversie. Tra accuse di antisemitismo, questioni sugli algoritmi e la vigilanza europea, il debutto di questa innovativa IA solleva interrogativi importanti sul suo impatto e sui limiti etici dell’innovazione. Scopriamo insieme cosa sta accadendo.

