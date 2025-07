Il corso per abolire la polizia ? Se piove si fa nel circolo Pd

In un’epoca in cui il dibattito sulla sicurezza e il ruolo delle forze dell’ordine è più acceso che mai, l’annuncio di un corso per abolire la polizia a Monza suscita sconcerto e curiosità. Organizzato dai promotori del movimento “Police Abolition”, l’evento del 19 luglio promette di affrontare temi controversi e polarizzanti, accendendo nuove polemiche e stimolando riflessioni profonde sul rapporto tra cittadini e Stato. La scena si prepara a vivere un momento cruciale: un dibattito che potrebbe cambiare il volto della nostra società.

Il disprezzo per le forze dell'ordine da parte delle frange antagoniste è tema noto. Centri sociali e affini dimostrano da sempre una profonda avversione nei confronti degli uomini e delle donne in divisa che rappresentano lo Stato, ma l'evento organizzato per il 19 luglio a Monza forse va oltre. " Police Abolition - Corso di base sull’abolizione della polizia ", si legge nella locandina che annuncia la presentazione del libretto in piazza a Monza. L'edizione italiana è a cura di Italo di Sabato mentre la postfazione è di Italo di Sabato e Turi Palidda. Italo di Sabato non è un nome nuovo nell'universo antagonista, come si legge in vecchi articoli del 2018 viene descritto come " già dirigente di Democrazia Proletaria e Rifondazione Comunista, oggi candidato alla Camera per Potere al Popolo ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il corso "per abolire la polizia"? Se piove si fa nel circolo Pd

