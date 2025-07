Il concerto di Kanye West annullato in Slovacchia dopo le proteste contro le sue posizioni antisemite

L’atteso concerto di Kanye West in Slovacchia è stato improvvisamente annullato, scuotendo il mondo della musica e delle proteste. Le polemiche esplose dopo le sue controversie dichiarazioni antisemite e la pubblicazione di brani con riferimenti inquietanti hanno portato alla cancellazione dell’evento, tra petizioni e indignazione pubblica. Un capitolo che evidenzia come l’arte e l’etica siano strettamente intrecciate, e che, purtroppo, la musica può diventare anche un campo di battaglia per i valori.

Il festival slovacco che avrebbe dovuto ospitare Kanye West la prossima settimana è stato annullato in seguito alle polemiche scatenate dalla pubblicazione, lo scorso maggio, di una canzone del rapper americano con riferimenti al leader nazista Adolf Hitler. Diverse petizioni sono scattate alla vigilia dello show. Il concerto del 20 luglio al Festival hip-hop Rubicon di Bratislava, che sarebbe stata l’unica esibizione confermata di West in Europa quest’anno, non si svolgerà mai. L’artista è ormai noto per le sue dichiarazioni sempre più caratterizzate da toni antisemiti e messaggi d’odio. Ye, precedentemente noto come West, ha pubblicato il brano “Heil Hitler” l’8 maggio, data che coincide con l’80esimo anniversario della sconfitta della Germania nazista nella Seconda Guerra Mondiale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il concerto di Kanye West annullato in Slovacchia dopo le proteste contro le sue posizioni antisemite

