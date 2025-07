Il Comune mappa tutti gli impianti sportivi

Il Comune compie un passo importante verso la valorizzazione dello sport locale con un censimento innovativo e completo di tutti gli impianti comunali. Questa mappa dettagliata non solo migliora la gestione delle strutture, ma apre nuove opportunità per cittadini, associazioni e atleti di accedere a spazi più funzionali e ben organizzati. Un investimento strategico che rafforza l’identità sportiva del territorio e promuove uno stile di vita più sano e attivo per tutti.

Un censimento completo e una classificazione puntuale e innovativa di tutti gli impianti sportivi comunali. È questo il cuore della delibera approvata nelle scorse ore dalla giunta, che segna un passo nella gestione e valorizzazione delle strutture dedicate allo sport sul territorio del Comune. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

"Ricordiamo al presidente che il Comune ha investito su tutti gli impianti sportivi comunali ed, in particolare, limitandoci a quelli ove si pratica il calcio, campo Di Giulio di Colle Sant'Antonino e Caslini di Via Berni"

