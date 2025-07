Il Comune di Milano mette al bando 4 celebri spazi per farli diventare chiringuiti di qualità

un simbolo di relax e socialità, un’oasi di frescura e convivialità nel cuore della città. Ora, il Comune di Milano ha deciso di rivoluzionare questi spazi iconici, trasformandoli in chiringuiti di qualità. Un’innovazione che promette di arricchire l’esperienza urbana, creando nuovi punti di aggregazione e valorizzando il patrimonio culturale meneghino. Con questa mossa, Milano si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella sua storia di città vivace e all’avanguardia.

Disposti in varie zone del capoluogo lombardo ii chioschi da sempre sono un must per i meneghini Tra i luoghi comuni e barzellette che definiscono la vita milanese, il chiringuito occupa probabilmente uno dei primi posti, a braccetto con le leggende metropolitane dei filobus.

